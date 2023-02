Archief collaborateurs WO II straks openbaar, vandaag startsein digitalisering

Artificial Intelligence

Met nieuwe technieken kunnen de archiefstukken razendsnel gedigitaliseerd worden. Naar verwachting gaan straks per week zo'n 152.000 pagina's door de scan. Handschriften zijn steeds makkelijker om te zetten in digitale bestanden, door bijvoorbeeld het gebruik van artificial intelligence. "De proeven daarmee zijn veelbelovend", zegt Klijn. "We gaan het archief ook verrijken met achtergrondinformatie en kunnen straks dossiers met elkaar koppelen, waardoor er op vele meer manieren gezocht kan worden."

Ismee Tames, historicus en schrijver van Doorn in het Vlees over de bijzondere rechtspleging, verwacht dat het gedigitaliseerde archief nieuwe mogelijkheden zal bieden.

"Straks kunnen we patronen gaan zien in wanneer er veel mensen bijvoorbeeld dienst namen in de Waffen SS, en ook, waar ze vandaan kwamen, wanneer ze veroordeeld werden, wie er tegen en voor hen getuigden. Dat kan ook bruikbare context leveren voor mensen die onderzoek doen naar hun opa of overgrootvader."

Het project dat Oorlog voor de Rechter heet loopt tot 2027. Het archief wordt in 2025 openbaar en vanaf dat moment zullen de eerste dossiers online te vinden zijn op www.oorlogvoorderechter.nl.