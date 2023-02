Machu Picchu na bijna een maand weer open, onrust in Peru houdt aan

Na weken afgesloten te zijn geweest, gaat vanaf komende dag in Peru de ruïnestad Machu Picchu weer open. Vanwege onrust in het land kon de beroemde plek in de Andes niet door toeristen bezocht worden. Nu is er een akkoord tussen de autoriteiten, de toeristische branche en lokale leiders dat de veiligheid ter plekke en op de weg ernaartoe moet garanderen.

Door het afsluiten van Machu Picchu, op 21 januari, kwamen veel toeristen vast te zitten. Meer dan 400 van hen werden met helikopters geëvacueerd naar Cusco.

Door het afzetten van de linkse president Pedro Castillo en diens arrestatie in december braken met name in het zuiden van het land grootschalige protesten en rellen uit. Die breidden zich uit tot de hoofdstad Lima. Tientallen mensen zijn bij confrontaties met ordetroepen om het leven gekomen.

Castillo werd opgevolgd door zijn partijgenoot Dina Boluarte. Die heeft de geest nog niet terug in de fles gekregen. Er zijn nog altijd protesten en betogers eisen haar aftreden. Ook willen ze een nieuwe grondwet. De huidige grondwet werd in de jaren 90 ingevoerd onder de rechtse president Fujimori. Die zou vooral de belangen van de rijke, zakelijke elite dienen.