Kwartfinale Champions League lonkt voor Benfica na uitzege op Club Brugge

Benfica heeft een serieuze stap gezet richting de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt maakte in de groepsfase al indruk door Paris Saint-German en Juventus voor te blijven en was nu ook in de achtste finales te sterk voor Club Brugge in het eerste duel: 2-0.

Op 7 maart staan beide teams in Lissabon opnieuw tegenover elkaar.

Een grotere uitslag was zelfs niet gek geweest gezien de verhoudingen op het veld. Een aardig begin en een prima fase kort voor het einde, meer had Brugge niet in te brengen tegen de Portugese koploper.

Mário en Neres scoren

Toch brachten de Belgen het, weliswaar met het nodige kunst- en vliegwerk, zonder kleerscheuren tot de rust. Het scheelde bovendien maar weinig of Brugge had zelfs een voorsprong genomen, maar Denis Odoi stond enkele centimeters buitenspel voordat hij de bal via de kluts in het doel zag verdwijnen.