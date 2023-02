Dortmund slaat slag in Champions League met krappe thuiszege op Chelsea

Borussia Dortmund heeft in de achtste finales van de Champions League het eerste duel met Chelsea thuis met 1-0 gewonnen. Chelsea kan dit resultaat op dinsdag 7 maart wegpoetsen, want dan is de return op Stamford Bridge.

In de eerste helft golfde het spel op en neer. Dortmund werd onder meer gevaarlijk via een schot van Sébastien Haller, die zijn laatste Champions League-wedstrijd in maart vorig jaar voor Ajax speelde. Sinds januari is de Fransman terug in de selectie van Dortmund, nadat hij was genezen van teelbalkanker.

Afgekeurde goal

Ondanks het schot van Haller waren de grootste kansen in het eerste bedrijf voor Chelsea. Na een kwartier leek Thiago Silva te scoren, maar zijn goal werd terecht afgekeurd omdat de Braziliaan de bal had beroerd met zijn hand.

Na een halfuur schoot João Félix van dichtbij over. Zeven minuten later wipte de van Atlético gehuurde Portugees de bal op de lat.