Bol overtuigt weer op 400 meter, maar blijft verwijderd van wereldrecord

Bij de indoormeeting in het Noord-Franse Liévin is Femke Bol wederom veel te sterk voor de concurrentie. Tony van Diepen loopt zijn blessurezorgen van zich af op de 800 meter. - NOS

In Metz werd Bol de vierde vrouw die op de 400 meter onder de 50 seconden liep (49,96). En dus ging iedereen in Liévin op het puntje van de stoel zitten, want met haar tijd in Metz kwam ze al aardig in de buurt van het onbreekbaar geachte wereldrecord uit 1982 van de Tsjechische Jarmila Kratochvílová van 49,59.

Bol kwam na 200 meter door in een ijzersterke 23,64 en trok vervolgens hard door, maar niet snel genoeg voor een wereldrecord. Met 50,22 was ze wel duidelijk de snelste van de avond.

Leerzaam duel Klaver

Lieke Klaver vocht in de B-serie een boeiend duel uit op de 400 meter, maar moest haar meerdere erkennen in de Poolse Natalia Kaczmarek. Dat is geen schande, want Kaczmarek is de nummer twee achter Bol van de afgelopen EK en liep met 50,90 ook nog eens een persoonlijk record. Klaver werd tweede in 51,42.