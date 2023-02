Manchester City gooit Engelse titelstrijd open met winst op Arsenal

Manchester City heeft Arsenal een flinke tik toegebracht in de strijd om de Engelse landstitel. De regerend landskampioen won met 3-1 op bezoek bij de concurrent, die de koppositie nu moet delen met City. Arsenal heeft nog wel een wedstrijd tegoed.

Op weg naar de belangrijke zege werd City halverwege de eerste helft in het zadel geholpen door Arsenal-verdediger Takehiro Tomiyasu. De Japanner speelde een veel te korte terugspeelbal, waar Kevin de Bruyne van profiteerde. Al was het nog geen koud kunstje om de bal van twintig meter met één aanraking over doelman Aaron Ramsdale in het doel te werken.

Strafschop Arsenal

Ook bij de gelijkmaker van Arsenal kwam er enige hulp aan te pas, want scheidsrechter Anthony Taylor kende de door Bukayo Saka benutte strafschop toe na een botsing tussen keeper Ederson en Eddie Nketiah.