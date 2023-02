Man beroofd van duur horloge op P.C. Hooftstraat in Amsterdam

In de P.C. Hooftstraat in Amsterdam is gisteravond een man beroofd van een duur horloge. Hij raakte niet gewond. De politie is op zoek naar drie verdachten.

Het slachtoffer stond met zijn auto stil voor een rood stoplicht toen hij een harde klap op zijn auto hoorde. Hij zag dat zijn linkerbuitenspiegel scheef stond en gebroken was. Ook zag de bestuurder volgens de politie iemand met zijn hand in zijn zij voor zijn auto staan, alsof hij gewond was geraakt.

De automobilist stapte uit om te kijken hoe het met de 'gewonde' ging, waarna hij door iemand anders om zijn middel werd gepakt. "Een derde man trok met kracht zijn exclusieve horloge van zijn pols", aldus de politie.

Het drietal rende weg in de richting van de Van Baerlestraat en het Museumplein, meldt NH Nieuws/AT5. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Camerabeelden van beveiligingscamera's, videodeurbellen of dashcams van geparkeerde voertuigen zijn ook welkom, laat de politie weten.