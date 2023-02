Groene partij NPS stapt per direct uit Surinaamse coalitie

Suriname en Latijns-Amerikacorrespondent Nina Jurna:

"Voor president Santokhi betekent het opstappen van de NPS een scheur binnen de regeringscoalitie, maar het is niet zo dat de regering direct wankelt. Samen met de andere coalitiepartners, waaronder de ABOP van vicepresident Brunswijk, heeft de regering- Santokhi nog altijd dertig zetels en kan dus verder regeren. De NPS had als kleine partij slechts drie zetels in de coalitie en had nauwelijks invloed.

De partij werd naar eigen zeggen de laatste twee jaar nauwelijks nog betrokken bij de besluitvorming, terwijl ze het vaak niet eens waren met bijvoorbeeld politieke benoemingen van familieleden en vrienden. De breuk zegt iets over de toenemende ontevredenheid in Suriname. En over het gebrek aan vertrouwen dat er al langere tijd is in de regering-Santokhi. Terwijl het land al gebukt gaat onder een economische crisis, kan een politieke crisis bijdragen aan een verdere onzekerheid."