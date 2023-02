Actrice en sekssymbool Raquel Welch overleden op 82-jarige leeftijd

De Amerikaanse actrice Raquel Welch is op 82-jarige leeftijd overleden. Haar manager heeft dat bekendgemaakt aan persbureau AFP. Volgens entertainmentsite TMZ is ze overleden na een kort ziekbed.

Welch won in 1974 de Golden Globe voor beste actrice in een komedie. Dat was voor haar rol als Constance Bonacieux in The Three Musketeers. Ze heeft ook een ster op de Hollywood Walk of Fame.

'Dinosaurusvrouw en wetenschapsdame'

Welch brak in de jaren zestig door in de filmwereld. Haar vertolking van Cora Peterson in Fantastic Voyage (1966) bezorgde de twintiger de status van sekssymbool. Vlak daarvoor in hetzelfde jaar was ook nog One Million Years BC uitgekomen, waarin ze te zien was in een bikini gemaakt van bont.

"Ik was eerst de dinosaurusvrouw en daarna de wetenschapsdame", zei ze vijf jaar geleden in een interview met The Sunday Post. "Beide films hadden enorme invloed op mijn carrière. Opeens was ik zeer gewild."