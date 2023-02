Hoge winsten supermarkten en voedingsbedrijven, vooral aandeelhouder profiteert

Van Tilburg maakt zich er zorgen over dat grote bedrijven hogere winsten maken, terwijl dat het koste gaat van de consument. "Ahold zegt dat de klant op één staat, maar dat zie je niet in de cijfers. De aandeelhouders staan op één. Dat is een kwalijke zaak, want er is niet een maatschappelijke reden waarom ze dat moeten doen."

"Wat ik interessant vind", zegt Sustainable Finance Lab-directeur Rens van Tilburg, "is dat periodes van inflatie door bedrijven gebruikt worden om prijzen extra te verhogen, omdat er voor consumenten veel onduidelijk is en het niet opvalt."

Aandeelhouders zijn er volgens Schmets overigens ook niet bij gebaat als bijvoorbeeld de consument te hoge prijzen betaalt, "Want dan gaan ze naar de concurrent en dat is uiteindelijk ook niet goed voor de aandeelhouder."

Volgens Joost Schmets van de Vereniging van Effectenbezitters is het niet per se zo dat aandeelhouders verwachten dat de dividenduitkeringen verhoogd worden. "Als bedrijf straal je er wel vertrouwen mee uit: het gaat goed hier, we hebben investeringen niet meer nodig en geven geld terug."

Om de waarde voor de maatschappij weer tot de belangrijkste pijler te maken, moeten volgens Van Tilburg de regels worden verscherpt. "Het is door een groep juristen eerder geprobeerd dit explicieter in de wet te krijgen, maar dat is niet gelukt."

In Nederland was volgens Van Tilburg het Rijnlandse kapitalistische model lang de norm. Daarbij wordt gestreefd naar evenwicht tussen de belangen van aandeelhouders, werknemers, consumenten en maatschappij.

Wat zeggen de bedrijven?

Unilever - bestuursvoorzitter Alan Jope vorige week bij de presentatie van de jaarcijfers: "Onze aandeelhouders zijn voor een groot deel gewone mensen. Die beleggen via hun pensioenfonds in Unilever en die profiteren dus mee van de hogere winst."

Heineken - bestuursvoorzitter Dolf van den Brink: "Het werkt twee kanten op. Toen onze winst kelderde tijdens covid hebben we ons dividend met 60 procent teruggebracht. Daar waren we een uitzondering in. Solidariteit is een belangrijk principe voor ons. Nu we op de weg terug zijn, herstellen we de dividendbetalingen. Het ligt niet zo ver boven het niveau van 2019."

Ahold Delhaize - bestuursvoorzitter Frans Muller: "We gebruiken ook de winst om verder te investeren. Het afgelopen jaar hebben we 2,2 miljard geïnvesteerd, komende jaar 2,5 miljard. We investeren ook verder in duurzaamheid. We willen niet alleen aan de korte termijn denken, maar ook aan de lange termijn."