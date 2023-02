Scherpe De Minaur stuurt oud-winnaar Roeblev al in eerste ronde naar huis

De winnaar van 2021 is in de eerste ronde van het ABN Amro Open in Rotterdam uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Rus Andrej Roeblev werd in twee sets verslagen door de Australiër Alex De Minaur: 6-4, 6-4.

Roeblev voelt zich doorgaans prima op zijn gemak in Ahoy: na zijn winst in 2021 (voor lege tribunes vanwege de coronapandemie) haalde hij vorig jaar de halve eindstrijd.

Dit jaar maakte Roeblev geen indruk. De Minaur heerste van begin tot eind, gunde Roeblev amper een kans en won vrij eenvoudig.