Griekspoor stunt opnieuw in Ahoy en verslaat Zverev, ook Roeblev naar huis

Dat Griekspoor zich prettig voelt op het grootste tennistoernooi van Nederland is duidelijk. Hij beleefde in 2018 in Ahoy zijn doorbraak voor het grote publiek door meervoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka brutaal naar huis te slaan. En in 2019 boekte hij een knappe zege op toenmalig toptienspeler Karen Chatsjanov.

Begin januari won Griekspoor in het Indiase Pune zijn eerste ATP-titel. Aan zelfvertrouwen en vechtlust geen gebrek, ondanks een sluimerende enkelblessure. Desondanks ontdeed hij zich in de eerste ronde van de Zweed Mickael Ymer.

Zverev start sterk

Met Zverev, voor zijn blessures de nummer twee van de wereld, trof hij een ander kaliber tegenstander. Dat bleek in de eerste set, die met 6-4 naar de Duitse olympisch kampioen ging.

In de tweede set knokte Griekspoor zich terug. Met zijn negende ace van de avond kwam hij op setpoint en dat verzilverde hij meteen.