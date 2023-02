Gebied Yanomami in Brazilië bedreigd: 'Er is te weinig eten voor ons'

Honderden mannen, vrouwen en kinderen van het inheemse Yanomami-volk in de Amazone worden opgevangen in een noodhospitaal in de stad Boa Vista. Velen hebben malaria en zijn ondervoed, baby's hebben diarree en wormen. Met een grote reddingsactie proberen Braziliaanse militairen en hulpverleners zoveel mogelijk verzwakte en vermagerde Yanomami uit hun territorium naar de stad te brengen, waar ze hulp en verzorging krijgen. Volgens inheemse organisaties zijn de afgelopen vier jaar zeker 570 Yanomami-kinderen overleden aan ondervoeding en hebben duizenden mensen malaria gekregen. Belangrijkste oorzaak van de humanitaire crisis zijn de zogeheten garimpeiros, illegale goudzoekers die binnendringen in het gebied van de Yanomami. Ze vernietigen en ontbossen hele gebieden. Voor de goudwinning gebruiken ze kwik en andere chemicaliën die de rivieren, meren en vissen vergiftigen. De Yanomami leven voornamelijk van jagen en vissen. Ze leven in het noorden in de Amazone, bij de grens met Venezuela. Hun gebied is het grootste inheemse territorium van Brazilië. Het is ongeveer net zo groot als Portugal. Ze wonen daar met 30.000 mensen. Door de vernietiging van hun gebied is voedsel steeds schaarser geworden.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Hoewel goudwinning en voedselschaarste in het gebied niet nieuw zijn, is de crisis onder de vorige president Jair Bolsonaro wel groter geworden. Het aantal goudzoekers in het gebied is de afgelopen vier jaar explosief gestegen, van 5000 tot 25.000. Bolsonaro wilde economische activiteiten in de Amazone vergroten en heeft dat herhaaldelijk laten blijken tijdens zijn regeerperiode. Hij gaf illegale goudzoekers vrij spel om het beschermde gebied van de inheemsen binnen te trekken en volop aan goudwinning te doen. Er zijn de afgelopen week zo'n achthonderd Yanomami inheemsen middels een reddingsactie van het leger naar Boa Vista gebracht, onder wie Bery en Marykynha:

De reden: goudwinning. Dat is niet nieuw in het gebied, maar onder de vorige president Bolsonaro is het aantal goudzoekers explosief gestegen. De afgelopen vier jaar zijn zeker 570 kinderen overleden aan ondervoeding. - NOS