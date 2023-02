Jongen die overleefde in Thaise grot, overleden in Engeland

Eén van de twaalf jongens die in 2018 opgesloten zaten in een grot in Thailand, is in Engeland overleden. Duangphet "Dom" Phromtep zat op een voetbalschool in Leicestershire. Zondag werd hij bewusteloos in zijn studentenkamer gevonden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar dinsdag.

Waaraan Dom is overleden, is onduidelijk. De Britse politie gaat niet uit van een misdrijf.

Grootschalige reddingsoperatie

Dom was twaalf jaar oud toen zijn 25-jarige coach hem en zijn teamgenootjes meenam naar de Tham Luang grotten in Thailand. Terwijl ze de grotten aan het ontdekken waren, werden ze verrast door hevige regenval. De grot stroomde vol water en de jongens kwamen vast te zitten.

De twaalf jongens en hun coach wisten maar liefst negen dagen te overleven op een modderhoop boven het water, voordat ze door een duiker werden ontdekt.

De grootschalige reddingsoperatie kreeg wereldwijd media-aandacht. De jongens moesten een lastige route onder water afleggen door nauwe doorgangen, over scherpe rotsen en met snelle stromingen. Het duurde bijna drie weken voordat duikers het voetbalteam ongedeerd uit de grot wisten te halen.

Sterspeler

Vorig jaar kwam er een zesdelige Netflix-documentaire uit over de gebeurtenissen in 2018. Sommige jongens bemachtigden studiebeurzen in het buitenland. Dom kreeg als aanvoerder en sterspeler van het team in Engeland een beurs aan de Brooke House College Football Academy. Hij is zeventien jaar geworden.