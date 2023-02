Acties tegen fossiel op universiteiten: wel of geen samenwerking?

Op carrièrebeurzen van de universiteit Twente en Amsterdam hebben klimaatactivisten actie gevoerd. Ze protesteerden tegen de banden van de universiteiten met fossiele bedrijven als Shell, BP en Exxonmobil. In Enschede werd een infostand van Shell afgezet als crime scene. In Amsterdam waren er demonstraties bij een evenement waar Tata Steel en Shell te gast waren. De afgelopen tijd is op universiteiten door het hele land gedemonstreerd tegen de samenwerking met fossiele bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiering van wetenschappelijk onderzoek of het instellen van een leerstoel. Meerdere universiteiten heroverwegen die samenwerking nu, maar ook voorstanders van samenwerken melden zich. Dertig wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) schreven deze week een open brief waarin zij wijzen op het belang van bijdrages vanuit de fossiele sector.

Hoe je op grote schaal produceert en verspreidt, daar heb je toch echt de expertise en het kapitaal van deze bedrijven voor nodig. Joost Reek, onderzoeker aan de UvA

Een van de ondertekenaars van de brief is hoogleraar scheikunde aan de UvA, Joost Reek. Hij doet onder meer onderzoek naar het omzetten van CO2 en licht in brandstof. Daarvoor heeft hij ook geld gekregen van een consortium met onder meer Shell. Volgens Reek is het geld dat deze bedrijven in onderzoek steken belangrijk, maar meer nog hun kennis over opschaling. "Ik kan ook zonder hun hulp in een lab prima 1 gram van de schone brandstof maken", zegt Reek, "maar hoe je dat op grote schaal produceert en verspreidt over Nederland, daar heb je toch echt de expertise en het kapitaal van deze bedrijven voor nodig." Ook Reek ziet het belang van actie tegen klimaatverandering, maar daarvoor zijn de fossiele bedrijven nodig, zegt hij: "Als je het zonder hen wil doen, duurt de energietransitie alleen maar langer en die tijd hebben we niet." Dat is ook de strekking van een verklaring die het bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven eind vorig jaar online zette. "We kunnen het ons niet veroorloven sterke partijen uit te sluiten die kunnen helpen de benodigde duurzame oplossingen te creëren, waaronder bedrijven op gebied van fossiele brandstoffen."

Greenwashing De actie op de carrièrebeurs in Twente was onder meer een initiatief van Guus Dix, docent aan de Universiteit Twente en klimaatactivist bij Scientist Rebellion. Wat hem betreft zouden alle banden met de fossiele industrie moeten worden verbroken. Want ze doen aan greenwashing, zegt hij: "Bedrijven ontlenen hun legitimiteit aan het onderzoek. Daarmee kunnen ze zeggen: kijk eens hoe goed we bezig zijn. Terwijl het grootste deel van hun investeringen nog in fossiel is." Maar ook inhoudelijk vindt Dix samenwerking met bedrijven als Shell, BP of Exxonmobil onwenselijk. "Er wordt vaak gezegd dat het alleen maar gaat om onderzoek waar de energietransitie baat bij heeft. Maar hier op de Universiteit Twente wordt ook gewoon nog onderzoek gedaan met een duidelijke link naar fossiele brandstoffen." Dix noemt onder meer een project dat onderzoekt hoe je meer olie uit een bestaande bron haalt.

Wat vinden fossiele bedrijven zelf van de acties op de universiteiten en de roep om de samenwerking te stoppen? Shell verwijst naar een reactie die oud-bestuurder Marjan van Loon al eens gaf in een ingezonden brief in de Volkskrant: "Ja, Shell investeert wereldwijd ook nog in gas en olie. Omdat er nog niet voldoende schone energie is voor alle mensen op de wereld. Maar om de verandering te versnellen en betaalbaar te houden, is samenwerking nodig. Samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden, ngo's en zeker met kennisinstellingen als de Universiteit Twente en de Erasmus Universiteit."