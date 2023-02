Belgische politie vindt dankzij navigatie-app 4000 kilo cocaïne

De Belgische politie heeft dankzij de navigatie-app van twee opgepakte Nederlanders een loods gevonden waarin een grote hoeveelheid cocaïne lag.

De mannen, van 27 en 46 jaar, werden gisteravond in de buurt van Turnhout opgepakt, nadat de politie een melding had gekregen van een verdachte situatie. Verschillende auto's met Nederlandse nummerborden reden heen en weer in het gebied.

De auto met daarin de twee werd stilgezet en de Nederlanders konden niet verklaren waarom ze in België waren. Ze bleken in Nederland al eens te zijn aangehouden voor druggerelateerde feiten. Een derde man wist te ontkomen aan de Belgische politiecontrole, maar werd kort daarna opgepakt. Welke nationaliteit hij heeft, is niet bekend.

Zakken drugs lagen in container

Op een navigatie-app op een van de telefoons van de verdachte Nederlandse mannen zag de politie een adres van een loods opgeslagen staan in Ravels. Op het adres vond de politie een container waarin 68 zakken cocaïne lagen verstopt.

In de loods waren ook nog zeven andere mannen, die zijn aangehouden. Welke nationaliteit zij hebben is niet bekendgemaakt. Het tiental wordt verhoord en zit nog vast.

Het OM schat het gewicht van de drugs op bijna 4000 kilo, maar dat moet nog verder worden onderzocht. Op basis van eerdere vangsten zou de straatwaarde bij dat gewicht ver boven de 100 miljoen euro kunnen liggen.