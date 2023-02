Aidsfonds botst met ministerie over beschikbaarheid hiv-preventiepil

Ondanks het succes van de hiv-preventiepil om het aantal hiv-infecties tegen te gaan, ziet minister Kuipers van Volksgezondheid geen mogelijkheden om de beschikbaarheid van de pil dit jaar nog te vergroten. Dat blijkt uit een Kamerbrief. Het Aidsfonds - Soa Aids Nederland vindt dat niet uit te leggen, omdat er 3000 mensen op de wachtlijst staan die een flink risico lopen om een hiv-infectie te krijgen. "Het is werkelijk onbegrijpelijk waarom een middel dat veilig en effectief is en zorgkosten bespaart niet voldoende wordt ingezet", zegt Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds - Soa Aids Nederland. "Prep is één van de onmisbare middelen om verspreiding van het hiv-virus definitief te stoppen. Meer mensen toegang geven tot Prep brengt het einde van de hiv-epidemie dichterbij." Beslissing deze zomer Op dit moment loopt een succesvolle pilot waarbij 8500 mensen, vooral homoseksuelen of transpersonen met veel wisselende sekspartners, via de GGD Prep kunnen krijgen. Dit kost ze 7,50 euro per maand.

Voor wie is PrEP? Je kunt Prep niet zomaar in Nederland krijgen. Vooralsnog komen alleen mannen die seks met mannen zonder condoom hebben in aanmerking voor deze pil, of sekswerkers die seks hebben met mannen die seks hebben met mannen, of transpersonen die onveilige seks hebben met mannen, Voordat een recept wordt uitgeschreven worden meerdere onderzoeken verricht om te bekijken of iemand Prep aankan, want er zijn bijwerkingen mogelijk. Ook bekijken artsen in gesprekken of de levensstijl van een aanvrager Prep noodzakelijk maakt.