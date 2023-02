Heitinga over Europees duel met Union: 'Kans om Ajax opnieuw te introduceren'

"We zijn op de weg terug, maar we weten ook dat we er nog niet zijn." Om daar later nog aan toe te voegen dat Ajax zich weer zal moeten bewijzen in Europa. "We zijn de afgelopen jaren verwend geweest met mooie wedstrijden en resultaten. Nu krijgen we de kans om onszelf opnieuw in Europa te introduceren."

"We zijn terug", zegt Ajax-aanvoerder Dusan Tadic daags voor de Europa League-wedstrijd tegen Union Berlin. Zijn coach John Heitinga zegt min of meer hetzelfde, maar wel met een belangrijke toevoeging.

"Het is nog even afwachten hoe zijn lichaam daarop reageert, maar de kans is groot dat hij erbij is", aldus Heitinga, die ook nog hardop speelde met de gedachte om Edson Álvarez weer een linie op te schuiven naar het middenveld om achterin ruimte te maken voor Calvin Bassey: "Dat zou zeker kunnen."

In het late Journaal om 23.50 uur op NPO 1 is een samenvatting te zien. Ook de Europa League-wedstrijd Sevilla-PSV (aftrap om 21.00 uur) is op deze wijze te volgen.

Het Europa League-duel tussen Ajax en Union begint om 18.45 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en vanaf 19.00 uur ook via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Het is Heitinga niet ontgaan dat de komende tegenstander flink aan de weg heeft getimmerd sinds hijzelf in 2014/2015 actief was in de Duitse hoofdstad bij Hertha BSC. "Toen speelde Union nog een niveau lager, maar nu staat het tweede in de Bundesliga, slechts een punt achter Bayern. Dat is indrukwekkend."

"We zullen bijna de perfecte wedstrijd moeten spelen, want zij zijn sterk in de omschakeling en in standaardsituaties. Daarom is het belangrijk dat we geconcentreerd en gedisciplineerd spelen."