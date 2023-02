Kamer wil TikTok verbieden op werktelefoons van rijksambtenaren

Rijksambtenaren zouden de app TikTok niet meer op hun werktelefoon mogen hebben. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.

De sociale media-app heeft een Chinees moederbedrijf en bij de coalitiepartijen in de Kamer zijn zorgen in hoeverre de gegevensbescherming voldoet. De vrees is dat data van gebruikers kunnen worden ingezien door de Chinese overheid.

In december voerde Tiktok een wijzing door van het privacybeleid, waarmee Chinese medewerkers toegang kregen tot data van Europese gebruikers. Het is onduidelijk tot welke data deze medewerkers precies toegang hebben en om welke medewerkers het gaat.

'Niet naïef zijn'

D66-Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz spreekt van "een potentieel hoog veiligheidsrisico". "Laten we het zekere voor het onzeker nemen en TikTok verbieden op de werk-devices van ambtenaren." Het gaat dan om zo'n 140.000 ambtenaren die voor het Rijk werken.

Het CDA stelt dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan de VS. "We moeten niet naïef zijn en de weg van de Amerikaanse overheid volgen", zegt Kamerlid Evert Jan Slootweg.

In de VS is uit veiligheidsoverwegingen besloten dat TikTok niet meer door ambtenaren mag worden gebruikt op hun werktelefoon. En er wordt in Washington ook over gesproken om het gebruik van de app helemaal onmogelijk te maken.

Niet-democratische grootmacht

Ook de VVD heeft zorgen over de veiligheidsrisico's van TikTok, zegt Kamerlid Hawre Rahimi. Hij wijst erop dat er nog onderzoeken lopen naar de gevaren van de app. "Maar bij twijfel niet oversteken, is het devies." De partij steunt dus het voorstel voor een verbod voor rijksambtenaren.

Dat geldt ook voor de ChristenUnie, die al heeft opgeroepen om de app helemaal uit Nederland te weren. "Laten we meteen doorpakken", betoogt Kamerlid Nico Drost. "Als het niet goed genoeg is voor rijksambtenaren, waarom dan wel voor onze kinderen?"

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering zegt de zorgen van Kamer te begrijpen, maar wil niet "zo maar" het Amerikaanse TikTok-verbod voor ambtenaren navolgen. Van Huffelen gaat er nog op studeren en hoopt binnen enkele weken een besluit te nemen.

Tech-ondernemer Alexander Klöpping pleitte eind vorig jaar ook al voor een algemeen verbod op Tiktok, dat in Nederland ruim 3,5 miljoen gebruikers heeft en vooral populair is onder kinderen. Hij noemde de video-app gevaarlijk vanwege de omgang van het bedrijf met data, maar ook vanwege de invloed die het sociale medium heeft op jonge mensen.