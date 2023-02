'Goedkopere auto's uit China gaan Europa veroveren'

Het aanbod van Chinese elektrische auto's is bezig aan een razendsnelle opmars. Het gaat om merken als NIO, BYD en XPENG. De verwachting is dat in 2025 het marktaandeel in Europa zeker verdubbeld zal zijn, en als het de Chinezen echt meezit zelfs verdrievoudigd. Dat kan grote gevolgen hebben voor de Europese auto-industrie. En hoe zit het met de privacy? Chinese auto's hebben geen al te best imago in Europa. In het verleden bleken ze bij botsproeven onveilig en verdwenen ze na hun introductie weer stilletjes van het toneel. Maar de tijden zijn veranderd, zegt Niels van den Hoogen van leasebedrijf Athlon. Zijn bedrijf biedt sinds kort vijf nieuwe Chinese merken aan. "Zeker de nieuwe introducties van de Chinese merken voldoen aan alle Europese eisen." Schaarste Auto-importeur Thijs Pitlo was vooraf kritisch, maar is onder de indruk. Hij haalde een elektrische SUV van het Chinese staatsbedrijf Dongfeng op in Noorwegen, een auto die nog niet te koop is in Nederland. "De kwaliteit is goed, de rij-eigenschappen zijn goed en na bijna tienduizend kilometer geen piepje, geen kraakje, niks." Chinese auto's zijn vooral vanwege de lagere prijs dan hun Amerikaanse en Europese concurrenten aantrekkelijk. "In elk segment 4 tot 10 procent goedkoper," zegt onderzoeker Alex Keynes van Transport & Environment. En de Chinese auto's zijn ook veel sneller te leveren, zegt Van den Hoogen. "Europese en Amerikaanse auto's kampen op dit moment met schaarste."

Wake-up call De opmars van Chinese merken betekent felle concurrentie in Europa en Amerika. Tesla, marktleider in de VS, verwacht dit jaar net iets meer auto's te verkopen (1,6 miljoen) dan het Chinese BYD. Maar het verschil is minimaal. De Chinese merken danken hun opmars ook aan overheidsbeleid: de elektrische auto-industrie is een speerpunt voor China en kreeg veel overheidssteun. Ze hebben nu voldoende zelfvertrouwen en ervaring om de sprong naar Europa te wagen," zegt onderzoeker Keynes. Hij ziet dat sommige Europese merken zich nog te veel richten op de verbrandingsmotor, terwijl de Chinezen al vol gaan voor elektrisch. Vorig jaar bestelde het Duitse verhuurbedrijf Sixt 100.000 elektrische auto's, niet bij Volkswagen of Audi, maar bij BYD. Keynes vindt dat tekenend: "Het moet een wake-up call zijn voor de fabrikanten die nog vasthouden aan achterhaalde technologie."

In 2023 zullen wereldwijd naar verwachting elf miljoen elektrische auto's worden verkocht. Dat is ruim 40 procent meer dan in 2022. Het marktaandeel van de Chinese merken in Europa is nu nog gering, vorig jaar was dat één op de twintig van de nieuw verkochte modellen. Maar Europa loopt achter in de productie van elektrische auto's ten opzichte van China. De Europese Unie heeft bepaald dat er vanaf 2035 in de EU geen nieuwe auto's meer mogen worden verkocht die CO2 uitstoten.