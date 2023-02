Wie stopt Pogacar dit jaar? Twee koersen, twee solo's, twee overwinningen

Maandag begon hij zijn seizoen met de Spaanse gravelkoers Jáen Paraiso Interior en zette die wedstrijd met een solo van veertig kilometer naar zijn hand. Vandaag herhaalde hij dat kunstje in de eerste etappe van de sterk bezette Ronde van Andalusië, al was de solo iets korter.

Wie klopt Tadej Pogacar dit jaar? Het Sloveense wonderkind zal dit jaar alles op alles zetten om zijn troon in de Tour de France te heroveren, maar dat betekent niet dat Pogacar in aanloop naar dat hoofddoel op een berg gaat zitten om zich voor te bereiden.

Santiago Buitrago leek even met gemak het wiel van de Sloveen te volgen, maar dat bleek bluf want na 200 meter was ook de Colombiaan van Bahrain gezien. In de resterende 12 kilometer reed Pogacar onbedreigd naar de zege.

De eerste etappe van Puente de Génave naar Santiago de la Espada over 179 kilometer was direct de koninginnenrit met drie aardige cols. Op de laatste bepaalde UAE namens Pogacar het tempo en op 5 kilometer van de top vloog de tweevoudig Tourwinnaar weg.

Opvolger Poels

Het is de vraag of Pogacar ook donderdag nog een honderdprocentscore heeft in de koersen waarin hij aan de start staat. Maar uitgesloten is het niet, want de Sloveen kan ook op de punchy aankomst van Alcalá la Real uit de voeten.

De Ronde van Andalusië - voorheen Ruta del Sol - duurt tot en met zondag. Vorig jaar ging Wout Poels aan de haal met de eindzege. Poels verdedigt zijn titel dit jaar niet.