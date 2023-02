Pharrell Williams nieuwe directeur Louis Vuitton: 'Mode wordt soort popcultuur'

Na ruim een jaar heeft Louis Vuitton met Pharrell Williams weer een nieuwe creatief directeur, werd gisteren bekend. Met Williams komt er geen klassiek geschoolde ontwerper aan het roer, maar iemand die vooral bekend is als popster, muzikant en van nummers als Happy en Get Lucky.

Toch is de keuze voor Williams niet heel opmerkelijk. Zijn aanstelling is "toonaangevend voor waar de mode heengaat", stelt modejournalist Aynouk Tan. "Het accent ligt nu veel meer op de tone of voice, dus wat een merk neerzet qua sfeer, keuze voor modellen en de muziek bijvoorbeeld, in plaats van hoe een kledingstuk in elkaar wordt gezet of van welk materiaal het is gemaakt."

"Dit is een voorbeeld van hoe mode steeds meer popcultuur is geworden", zegt modejournalist Milou van Rossum.

Creatieve visionair

Hoewel vooral bekend uit de muziek is de 49-jarige Williams geen onbekende in de modewereld: hij runt samen met ontwerper Nigo het streetwearlabel Billionaire Boys Club en heeft voor Vuitton al zonnebrillen ontworpen.

"Pharrell Williams is een visionair wiens creatieve universa zich uitstrekken van muziek tot kunst en tot mode, waarmee hij in de afgelopen twintig jaar een cultureel, wereldwijd icoon is geworden", schreef Louis Vuitton gisteravond in het persbericht.

Het modemerk was al enige tijd op zoek naar een opvolger voor Virgil Abloh, die eind 2021 stierf aan een zeldzame vorm van kanker. Ook Abloh was geen klassiek geschoold ontwerper toen hij in 2018 bij het Vuitton begon.

"Bij zijn eerste show deelde hij een ABC-boekje uit waarin als eerste zin stond geschreven: "I am not a designer", vertelt Van Rossum. Met de aanstelling van Williams lijkt Vuitton dus in die lijn verder te gaan. "Mode gaat meer over merken, branding en uitstraling dan echt puur om de ontwerper. Het wordt bijna een soort merchandise van een wereld waar je graag bij wil horen."

Tan: "Voorheen waren ontwerpers eigenlijk alleen dat en zag je ze niet heel duidelijk. Maar Williams kan veel meer een uithangbord van het merk worden."