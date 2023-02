FC Barcelona in opspraak door miljoenenbetaling aan oud-scheidsrechter

Van 2016 tot 2018 heeft Barcelona om precies te zijn 1.392.680 euro gestort op de rekening van DASNIL 95 SL. Dat bedrijf is eigendom van de Catalaan Negreira, die op dat moment vice-voorzitter was van de Spaanse scheidsrechtersbond.

In een officiële verklaring stelt Barcelona dat de betaling aan DASNIL 95 SL is gedaan in ruil voor technisch advies. De club kreeg videorapporten van jeugdspelers in het Spaanse voetbal.

"Daarnaast werden er technische rapporten van professionele arbiters gemaakt, als informatie voor de technische staf van het eerste elftal. Een gangbare praktijk in het profvoetbal", schrijft de club.

'Geen toeval'

De betalingen werden gedaan onder Josep Maria Bartomeu, de vorige voorzitter van de club. Oud-bestuursleden Albert Soler en Òscar Grau hebben al een getuigenis afgelegd bij justitie.

"Het is geen toeval dat deze informatie op dit moment naar buiten komt", zegt Barcelona's huidige voorzitter Joan Laporta tegen El Mundo Deportivo. De club is na enkele moeizame jaren nu weer koploper in La Liga en speelt donderdag tegen Manchester United in de Europa League.

"Elke tendentieuze of insinuerende interpretatie van deze kwestie zal een proportioneel antwoord krijgen van de club", waarschuwt Laporta. "We zullen de belangen van Barcelona verdedigen."