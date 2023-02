Berlusconi vrijgesproken in laatste proces over bunga-bungafeesten

Silvio Berlusconi is vrijgesproken in het proces over omkoping dat al zes jaar tegen hem liep. De oud-premier had volgens het Italiaanse OM getuigen omgekocht in eerdere rechtszaken over de zogenaamde bunga-bungafeesten, seksfeesten die hij organiseerde toen hij nog premier was.

Tegen Berlusconi was zes jaar cel geëist, maar de aanklacht tegen hem is niet geldig, oordeelde de rechter in Milaan. Dat is een opluchting voor de hoogbejaarde Berlusconi, die ondanks zijn wankele gezondheid nog steeds een belangrijke rol speelt in de Italiaanse politiek.

Het proces, dat in Italië bekendstaat als 'Ruby Ter', was het laatste in een reeks van drie. De rechtszaken draaiden om de bunga-bungafeesten, die in 2010 aan het licht kwamen.

Ruby de hartendief

Berlusconi bemoeide zich destijds persoonlijk met het lot van de Marokkaanse Karima el Marough, die in Milaan was opgepakt voor diefstal. De toenmalig premier beweerde dat zij het nichtje was van de Egyptische president Mubarak en dat ze vrijgelaten moest worden om een diplomatiek conflict te vermijden.

Daar klopte niets van. Berlusconi kende El Marough, die toen nog minderjarig was, van feestjes in zijn villa in Milaan. Ze trad daar op onder de naam Ruby Rubacuore, Ruby de hartendief. Het bestaan van de feestjes bracht een mediastorm op gang die in Italië nooit helemaal is gaan liggen.

In de eerdere rechtszaken daarover werd Berlusconi vrijgesproken van prostitutie met minderjarigen en afpersing, maar in dit laatste proces werd hij ervan beschuldigd dat hij tijdens die zaken getuigen had omgekocht. Volgens het OM schonk hij jonge vrouwen geld, juwelen en zelfs huizen ter waarde van tien miljoen euro. In ruil zou hij hen hebben gevraagd om terughoudend te getuigen over de feesten of zelfs te liegen. Officieel werd hij beschuldigd van "corruptie in gerechtelijke procedures".

Vrij door procedurefout

Berlusconi zelf erkende dat hij de vrouwen had betaald, maar gaf daarvoor een andere verklaring. Hij wilde naar eigen zeggen "vrijgevig zijn", nadat het leven van de jonge vrouwen verwoest was door de media-aandacht voor de feesten en de rechtszaken die erop volgden.

Dat Berlusconi nu wordt vrijgesproken, net als 20 jonge vrouwen die volgens het OM vals getuigden over de feesten, is het gevolg van een procedurefout. Formeel werden de vrouwen destijds verhoord als verdachten en niet als getuigen. Daardoor kunnen zij niet beschuldigd worden van valse getuigenissen, en Berlusconi bijgevolg niet van het beïnvloeden van hun getuigenis.

Machtige factor in de politiek

Berlusconi is 86, maar nog steeds een machtige factor in de Italiaanse politiek. Zijn partij Forza Italia is lang niet zo populair als vroeger, maar is wel een van de drie partijen die samen de regering vormen onder leiding van premier Giorgia Meloni. Zonder Berlusconi heeft zij geen meerderheid in het parlement.

Oorspronkelijk had ook de Italiaanse staat zich burgerlijke partij gesteld in het proces Ruby-Ter. Een eerdere premier had van Berlusconi zo'n tien miljoen euro geëist ter compensatie van reputatieschade die hij land zou hebben toegebracht. Meloni besliste maandag om die eis te laten vallen.

"De vrijspraak van Silvio Berlusconi maakt een einde aan een lange juridische affaire die ook voor de Italiaanse politiek belangrijke gevolgen heeft gehad", reageerde de premier vanmiddag.

Mogelijk nog beroep

Onder de vrouwen die werden vrijgesproken was Karima el Marough, alias Ruby. Anders dan Berlusconi zelf was zij wel aanwezig in de rechtbank. "Ik heb terecht geloofd in gerechtigheid", reageerde ze na de uitspraak. "Deze vrijspraak is een grote bevrijding, deze jaren waren als een rotsblok." Ze kondigde aan dat morgen een boek van haar uitkomt, 'Karima', waarin ze haar kant van de bunga-bungaverhalen vertelt.

Of de opluchting van El Marough terecht is, moet nog blijken. De mogelijkheid bestaat dat het OM besluit in beroep te gaan tegen de uitspraak. "We zijn niet bitter, dit is ons gerechtelijk systeem", reageerde de openbaar aanklager op de uitspraak. "Wij hebben in volle overtuiging ons werk gedaan en blijven overtuigd van de valse getuigenissen en de corruptie."

De beslissing om al dan niet in beroep te gaan, zal het OM baseren op de motivering die de Milanese rechtbank publiceert bij de uitspraak. Die wordt binnen negentig dagen verwacht.

Bekijk hier een terugblik op de carrière van Berlusconi die we eerder maakten: