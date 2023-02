Brand verwoest tonnen aan hulpgoederen voor Oekraïne en Belarus

Bij een grote brand in een fabriek in het Zuid-Hollandse Valkenburg, vlak bij Leiden, zijn gisteren voor tonnen aan hulpgoederen verloren gegaan.

Volgens Omroep West gaat het in totaal om drie goedgevulde vrachtwagens met onder andere ziekenhuisbedden, matrassen, sondevoeding, plastic jerrycans, generators en nieuwe kleding. Dat was allemaal bestemd voor mensen in Oekraïne en Belarus.

De klap komt hard aan bij de Commissie Oekraïne Katwijk en Stichting Charité, de twee hulporganisaties die gebruikmaakten van het afgebrande gedeelte van de fabriek. "We staan door de brand op non-actief. Help! Hoe moeten we nu verder?", zegt een vrijwilliger van Commissie Oekraïne Katwijk tegen de regionale omroep.

Ondanks de verwoestende brand blijven de hulporganisaties doorgaan: "Wij kunnen niet zomaar stoppen."