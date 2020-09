Eiffeltoren ontruimd vanwege bommelding

De Eiffeltoren in Parijs is ontruimd vanwege een telefonische bommelding. De politie heeft straten in de omgeving afgezet.

Toeristen werden aan het begin van de middag geëvacueerd nadat bij de politie een anoniem telefoontje was binnengekomen. Volgens een politiefunctionaris zijn een paar honderd mensen weggeleid van het monument.

De 131 jaar oude toren trekt normaal gesproken zo'n 25.000 bezoekers per jaar. Vanwege het coronavirus is het aantal bezoeken dit jaar een stuk lager. Zo nu en dan is de Eiffeltoren dicht als gevolg van onder meer stakingen en bommeldingen.