Noorse parallelskiester Tviberg pakt WK-goud, Duitser Schmid snelste man

Maria Therese Tviberg heeft op de WK alpineskiën in het Franse Courchevel de wereldtitel op de parallelreuzenslalom veroverd. In de finale rekende de Noorse af met de Zwitserse Wendy Holdener.

De twee hadden in de eerste finalerun exact dezelfde tijd genoteerd, maar in de tweede was Tviberg beduidend sneller. Een verrassende ontwikkeling, daar de 28-jarige Noorse zelfs nog nooit op een wereldbekerpodium had gestaan.

Het brons ging tot groot verdriet van het thuispubliek naar de Noorse Thea Louise Stjernesund en niet naar Marie Lemure. De Française had in de achtste finales afgerekend met uittredend wereldkampioene Marta Bassino, die vorig week verraste met WK-goud op de Super G, maar verloor in de tweede run om de derde plek een ski en was op slag kansloos.

Nu ook individueel succes Schmid

Bij de mannen ging het goud op de parallelreuzenslalom naar de Duitser Alexander Schmid. In de finale bleek hij sneller dan de Oostenrijker Dominik Raschner.