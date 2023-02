Terug in het zwart opent Mercedes aanval op Verstappen: 'Alle problemen getackeld'

Back in black. 🖤 Meet the Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE. 😍 We're #AllInPerformance . 💪 pic.twitter.com/qKYiQiR6In

"Onze vorige auto had overgewicht. We hebben er alles aan gaan om de nieuwe slanker en lichter te maken. Er waren geen heilige huisjes. Elke afdeling kreeg dezelfde opdracht: afvallen", zegt teambaas Toto Wolff.

In aanloop naar het seizoen duikt verslaggever Steven Dalebout in de magie van het geluid van de Formule 1. Zijn podcastserie is te beluisteren via de NOS Formule 1-podcast .

"Denk nou niet dat Back to Black tientallen kilo's scheelt, maar alle beetjes helpen", vervolgt Wolff. "En het illustreert onze intenties. Qua gewicht zitten we nu precies op de toegestane limiet. En de argumenten waarom we een paar jaar geleden voor zwart kozen, zijn nog steeds actueel en relevant. Met andere woorden: het past."

Mercedes wil met de W14 revanche nemen voor een matig seizoen. Na acht jaar dominantie sloeg het topteam in 2022 de plank mis. Mercedes verslikte zich in een grondige reglementswijziging. De revolutionaire W13 oogde snaarstrak en pijlsnel, maar bleek een stuiterende, trage bolide.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton relativeert het belang van de zwarte kleur. "Het gaat er niet om hoe de auto oogt. Het is veel belangrijker dat hij snel is, maar los daarvan: bijna iedereen in onze pitboxen vond zwart mooier dan zilver. Dus ik ben er erg blij mee."

Dat Wolff deze toon kiest is begrijpelijk. Zijn team bleef in 2022 steken op één grand prix-zege. George Russell redde de eer in Brazilie, maar zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton stond het hele jaar droog. Voor het eerst in zijn F1-carriere won de 38-jarige Brit geen enkele race.

De teamleider is optimistisch over de W14, maar verwoordt het met een kwinkslag. "Ze is hier. Ze oogt geweldig. En hopelijk gaat ze zich ook voorbeeldig gedragen."

De zo oppermachtige geachte equipe bleek niet opgewassen tegen Red Bull Racing en Ferrari. "Het was ondermaats. We hebben onze les geleerd, maar het deed pijn", blikt Wolff terug op de verse wond.

Sir Lewis aast op eerherstel. "Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar wat ik gezien heb, oogt veelbelovend. Ik wil weer races winnen en denk dat we de goede munitie hebben. En als dat niet meteen lukt? Dan hebben we diverse scenario's om dat alsnog voor elkaar te boksen."

Hamilton garandeert dat zijn motivatie niet heeft geleden onder het gebrek aan succes. "Ik ben nog steeds gepassioneerd en gedreven, topfit en het kriebelt enorm om weer te racen. Ik heb zelfs zin in bandentests. Dat overkwam me in het verleden niet vaak, dus dat zegt veel", benadrukt Hamilton.

Kerstcadeau

"De afgelopen week was geweldig. Ik maakte mee hoe de auto in elkaar werd gezet, hoe de puzzelstukjes in elkaar vallen. Het is dan net Kerst. Alsof je een groot cadeau mag uitpakken. En dit team is een geweldige familie. Zo harmonieus, zelfs na zo'n lastig seizoen. Ik heb echt zin om er samen de schouders onder te zetten. We gaan bewijzen dat je van tegenslagen sterker wordt. Op termijn gaat de tegenwind uit 2022 ons vooruit helpen."

"Het is geen toeval dat dit team zoveel heeft gewonnen. We zijn dat niet verleerd en ik heb er alle vertrouwen in dat we terugkeren waar we horen. Natuurlijk hebben we klappen gehad, maar ik heb gezien wat we hebben ontworpen en welke updates er komen."

"We zullen niet als snelste uit de startblokken komen, maar ik zie veel potentie voor progressie en ben echt opgewonden over deze auto. Het is een evolutie. De W13 is van top tot teen onder handen genomen. Die auto gedroeg zich niet zoals een raceauto zich hoort te gedragen, maar ik denk dat we alle problemen hebben gevonden en getackeld."