Frankfurt Airport grotendeels plat vanwege IT-storing Lufthansa

Alle vluchten naar Frankfurt Airport worden gecanceld of omgeleid vanwege een grote IT-storing bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Verder vertrekken er geen vluchten van Lufthansa vanaf het grootste vliegveld van Duitsland. De systemen voor inchecken en boarden werken niet.

De storing is mogelijk veroorzaakt doordat glasvezelkabels beschadigd zijn geraakt bij werkzaamheden op een bouwplaats in Frankfurt, schrijft de Frankfurter Allgemeine. Dit leidt tot storingen bij Telekom-klanten, vooral in het noorden van de stad, maar vermoedelijk ook bij de luchthaven die ten westen van Frankfurt ligt. Het duurt tot woensdagmiddag voordat de kabels zijn gerepareerd.

Inkomende vluchten worden omgeleid naar Neurenberg, Keulen en Düsseldorf. Op de website van Frankfurt Airport krijgen reizigers het advies om de status van hun vlucht online te controleren. Ook moeten zij volgens de luchthaven rekening houden met extra reistijd en zo vroeg mogelijk inchecken.

Lufthansa laat op Twitter weten "keihard" aan een oplossing te werken. De luchtvaartmaatschappij adviseert reizigers die een binnenlandse vlucht hadden geboekt om de trein te pakken.

Op sociale media wordt een video gedeeld van reizigers die staan te wachten: