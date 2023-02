Sturgeon stapt op als premier van Schotland: 'Heel moeilijk voor mij'

Nicola Sturgeon stapt na acht jaar op als premier van Schotland. Dat heeft ze bekendgemaakt op een persconferentie in Edinburgh. Sturgeon, ook de leider van de Schotse nationalisten (SNP), zei dat ze lang heeft getwijfeld over de beslissing, maar dat ze het uiteindelijk toch tijd vindt om plaats te maken voor iemand anders. "Dit was een heel moeilijke beslissing. De enige manier om deze baan te doen is door absoluut alles van jezelf te geven. Maar als ik heel eerlijk ben, kun je zoiets maar een bepaalde tijd volhouden. Voor mij dreigt het nu te lang te duren." Langstzittende premier Sturgeon is de langstzittende premier van Schotland en de eerste vrouw die deze functie bekleedt. Ze zal afscheid nemen op het moment dat er een opvolger is aangewezen. Volgens de BBC stemt de partij daar volgende maand over. Overigens zei Sturgeon wel actief te blijven in de politiek. "Door plaats te maken voor iemand anders, laat ik de SNP vrij om het pad te kiezen waarvan de partij denkt dat het de juiste is."

VK-correspondent Fleur Launspach: "Een onverwacht einde voor deze zeer prominente naam in de Schotse politiek. Nicola Sturgeon knokte de afgelopen acht jaar lang als First Minister fel voor Schotse onafhankelijkheid. Met efficiënte communicatie loodste ze Schotland door de pandemie en door chaotische Brexitjaren. Maar ze heeft de energie niet meer haar rol verder te vervullen. Net als het plotselinge vertrek van een andere sterke vrouwelijke leider, Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland, is de tank leeg, de intrinsieke energie weggeëbd. Hoe dan ook, het is een ronduit eigenaardig moment om ermee te stoppen. Het is slechts een jaar voor de verkiezingen, die Sturgeon wilde inzetten als verkapt referendum voor onafhankelijkheid, en middenin een constitutionele rel met de Britse regering over een controversiële transgenderwet. Bovendien staat haar partij SNP op een kruispunt. Die is verdeeld over de vraag hoe het nu verder moet met die langgekoesterde droom van de Schotse nationalisten: afscheiding van het Verenigd Koninkrijk."