Dode aangetroffen in Belgisch kraakpand met honderden asielzoekers

In een kraakpand in Brussel waar de afgelopen maanden grote groepen asielzoekers verbleven, is vanmorgen een dode aangetroffen. Het lichaam werd gevonden bij de ontruiming van het gebouw in de Paleizenstraat, waar de politie vanmorgen mee begon. De doodsoorzaak is onbekend, meldt de Belgische omroep VRT.

Sinds oktober verbleven honderden asielzoekers in het voormalige belastingkantoor omdat er geen opvangplek voor hen was. Het sanitair in het pand was ondermaats waardoor ziektes zich makkelijk konden verspreiden. Verder was het gebouw brandgevaarlijk. Eerder kwam er ook een bewoner bij een steekpartij om het leven.

De afgelopen weken werd voor 750 asielzoekers toch een opvangplaats gevonden. De overige bewoners zouden gisteren en vandaag met bussen naar een tijdelijke opvanglocatie worden overgebracht.

Volgens sociaal werkers en vrijwilligers die gisteren meededen aan het ophalen van de resterende bewoners verliep die actie chaotisch. Naast de inwoners van het pand probeerden ook mensen van buitenaf een plek in de bus te bemachtigen. Daardoor ontstond er gedrang en moest de politie ingrijpen. Betrokkenen spraken tegenover de Belgische omroep van "een rampzalige operatie".

Ook daklozen in pand

Net als Nederland kampt ook België met een crisis in de asielopvang. De 33.000 beschikbare opvangplekken bleken eind vorig jaar onvoldoende. Voor ruim 3000 mensen was er geen plek. Zij zochten onderdak in portieken, tentenkampen en metrostations verspreid door Brussel. Een groep kraakte in oktober het oude belastingkantoor, dat uitgroeide tot het symbool van de crisis in België.

Eerst zaten er alleen asielzoekers in het pand maar gaandeweg probeerden ook Brusselse daklozen zich bij de bewoners te voegen. Daardoor werd het onduidelijk welke instanties verantwoordelijk waren voor de opvang van de inwoners. Uiteindelijk werd de federale regering gevraagd om in te grijpen.

Vluchtelingenwerk België vreest dat vergelijkbare situaties zullen blijven voorkomen zolang het opvangprobleem niet structureel wordt aangepakt. Uiteindelijk bleven gisteren tussen de 250 en 300 mensen achter in de Paleizenstraat. Het onduidelijk of zij vandaag ergens anders worden opgevangen.