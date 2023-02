Bijna 42 miljoen euro op Giro555 voor aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië

De landelijke actiedag voor de slachtoffers in Turkije en Syrië ging vanochtend in Beeld & Geluid in Hilversum van start. Het startsein werd om 5.55 uur gegeven, verwijzend naar Giro555.

Wie zit achter Giro555?

Het speciale rekeningnummer is een initiatief van elf samenwerkende hulporganisaties: Care, Cordaid, Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, Unicef Nederland en World Vision.

Negen van de elf goede doelen die deel uitmaken van de Samenwerkende Hulporganisaties krijgen een percentage van de opbrengst dat vooraf is vastgesteld. Omdat Plan International en Terre des Hommes niet in het rampgebied werken, zien zij af van het geld van deze actie.

Artsen zonder Grenzen (AzG) trok zich in 2006 terug uit de Samenwerkende Hulporganisaties, onder meer vanwege de voorwaarde dat de ramp in het nieuws is voordat er een Giro555-actie op touw wordt gezet. De organisatie is wel actief in Turkije en Syrië en vraagt ook om donaties.