Oude blessure speelt Bertens parten: 'Opgave uit voorzorg voor Roland Garros'

Kiki Bertens - AFP

Kiki Bertens beleeft een moeizame aanloop naar Roland Garros, dat komende zondag begint. Vanwege een achillespeesblessure moest de Zuid-Hollandse vandaag in de tweede ronde van het toernooi in Straatsburg de strijd staken tegen Jelena Ostapenko. De stand in de wedstrijd was op dat moment 2-6, 6-4, 4-2 in het voordeel van de Letse. Oude blessure "Het is een oude blessure die weer opspeelt. Ik heb dit vooral uit voorzorg gedaan", laat Bertens telefonisch aan de NOS weten. "Ik reis nu door naar Parijs, waar ik eerst alle coronaprotocollen moet volgen." Dat betekent dat Bertens bij aankomst in Parijs eerst een coronatest moet ondergaan en vervolgens 24 uur in quarantaine dient te blijven op haar hotelkamer. Bij een negatieve uitslag van haar test mag ze vervolgens haar accreditatie ophalen om toegang tot het tennispark van Roland Garros te krijgen. "Ik kan dus pas op vrijdag weer trainen", aldus Bertens, die ook dan pas kan bepalen of ze haar achillespees voldoende kan belasten.

Bertens verloor vorige week in Rome haar eerste partij na de coronapauze. Ze besloot vervolgens door te reizen naar Straatsburg, dat haar een wildcard gaf, om meer ritme op te doen voor Roland Garros. Aanvankelijk was er niets aan de hand en had Bertens de winst binnen handbereik. De mondiale nummer acht stevende met solide spel af op een simpele zege, maar nadat ze op 6-2, 4-2 drie breekkansen gemist had, kwam de klad erin. Ze ging veel slechter spelen en had klaarblijkelijk te veel last van haar achillespees, die voor het duel al was ingetapet.

Jubileumdag vrouwentennis Bertens was de week in Straatsburg nog in opperbeste stemming begonnen. Zo is ze een van de gezichten van een campagne waarmee deze week het vijftigjarig bestaan van het professionele tenniscircuit voor vrouwen wordt gevierd. De WTA, de koepelorganisatie van vrouwentennis, koos Bertens als een van de huidige sterren om een eerbetoon te brengen aan The Original 9, de negen speelsters die in 1970 het proftennis hebben geïnitieerd. Onder aanvoering van Billie Jean King tekenden negen speelsters destijds voor het symbolische bedrag van 1 dollar een contract met Virginia Slims, een sigarettenmerk dat als eerste sponsor optrad van het professionele vrouwentennis. Naast King waren Rosemary Casals, Nancy Richey, Peaches Bartkowicz, Kristy Pigeon, Valerie Ziegenfuss, Julie Heldman, Kerry Melville Reid en Judy Tegart Dalton de pioniers.

Het Virginia Slims Circuit zou in 1973 tot de WTA Tour worden omgedoopt. Het mondiale vrouwentennis is nog altijd onder die noemer bekend. In Straatsburg gingen tien speelsters, onder wie Kiki Bertens, met een biljet van 1 dollar op de foto om de totstandkoming van het professionele vrouwentennis te vieren.

Al snel na de oprichting van het Virginia Slims Circuit sloot ook de Nederlandse Betty Stöve zich aan bij de proftennissters. Samen met Billie Jean King zou Stöve uitgroeien tot een van de gezichtsbepalende figuren van het vrouwentennis. Zij streden onder meer voor betere faciliteiten en meer prijzengeld. Stöve zou in haar loopbaan onder meer de finale op Wimbledon (1977) en de halve finales van de US Open (1977) bereiken. In een aflevering van Andere Tijden Sport uit juli 2018 (zie onder) haalden Stöve en King uitgebreid herinneringen op aan die pioniersperiode.