Van Rijthoven komt in Ahoy net tekort tegen servicegeweld van Cressy

Tim van Rijthoven heeft het voorbeeld van Gijs Brouwer en Tallon Griekspoor niet weten te volgen. De derde Nederlander die in actie kwam op het ABN Amro Open in Rotterdam, moest in de eerste ronde buigen voor Maxime Cressy, de mondiale nummer 40 uit de Verenigde Staten: 2-6, 7-6 (2), 3-6.

De 25-jarige Cressy was in grote vorm naar de Rotterdamse Ahoy gekomen. De geboren Parijzenaar, vorig jaar ook nog even de nummer 31 van de wereld, stond zondag nog in de finale van het toernooi van Montpellier, waar de Italiaan Jannik Sinner hem van een tweede ATP-titel in zijn carrière hield.

Terwijl de sterk serverende Cressy eenvoudig zijn eigen opslagbeurten won - hij hoefde slechts één punt, na een tweede service, af te staan - kreeg Van Rijthoven (ATP-110) op 2-3 een eerste breekpunt tegen. Een net iets te lang geslagen backhand werd hem vervolgens fataal: het kostte hem de game én de set.