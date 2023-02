'Pechstudent' uit leenstelsel hoeft niet te rekenen op meer compensatie

Studenten die als gevolg van het leenstelsel diep in de schulden zijn gekomen, hoeven niet te rekenen op meer compensatie dan tot nu toe is toegezegd. De regeringspartijen willen niet veel verder gaan dan de 1 miljard euro die het kabinet ervoor heeft vrijgemaakt. Vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de afschaffing van het leenstelsel en de herinvoering van de basisbeurs.

Studenten die onder het leenstelsel geld hebben geleend om te kunnen studeren, hebben gemiddeld 27.000 euro schuld opgebouwd. Ze krijgen van het kabinet nu een tegemoetkoming van ongeveer 1400 euro. Vooral linkse partijen in de Tweede Kamer vinden dat "een fooitje".

Maar regeringspartij CDA maakte in het debat meteen duidelijk dat de gevolgen van het leenstelsel niet met terugwerkende kracht helemaal hersteld kunnen worden. Kamerlid René Peters beklemtoonde nog een keer dat zijn partij het leenstelsel altijd al een "slecht liberaal plan" heeft gevonden en er tegen was.

Vergelijking met de AOW

Peters is blij dat die fout wordt teruggedraaid, maar dat betekent niet dat de studenten die onder de "pechgeneratie" vallen nu helemaal gecompenseerd kunnen worden. Er is volgens hem ook geen sprake van pech, want het was een bewuste politieke beleidskeuze om de basisbeurs in 2015 af te schaffen.

Peters maakte een vergelijking met de invoering van de AOW door premier Drees in de jaren vijftig. Toen werden mensen die eerder al 65 jaar waren geworden niet met terugwerkende kracht gecompenseerd.

"En straks krijgen we gratis kinderopvang. Nu betalen ouders zich daar nog blauw aan. Die gaan we waarschijnlijk ook niet compenseren", zei Peters. Die 1400 euro die de studenten nu krijgen, is nadrukkelijk een tegemoetkoming. "Fors geld, maar geen compensatie."

Brede steun voor basisbeurs

Vanaf komend studiejaar kunnen de meeste studenten weer aanspraak maken op een basisbeurs van 274,90 euro (uitwonend) en 110,30 (thuiswonend), zo staat in de plannen van minister Dijkgraaf (Onderwijs). Tijdelijk gaat het bedrag voor uitwonende studenten nog omhoog vanwege de inflatie.

Wie binnen 10 jaar afstudeert, hoeft de basisbeurs niet terug te betalen. Voor studenten met ouders die weinig verdienen, komt er ook een aanvullende beurs. De herinvoering van de basisbeurs kan rekenen op brede steun in de Tweede Kamer.