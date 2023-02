Yale: Rusland bezig met heropvoeding duizenden Oekraïense kinderen

Duizenden Oekraïense kinderen worden sinds het begin van de oorlog in Russische heropvoedingskampen vastgehouden. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse universiteit Yale, een van de hoogst aangeschreven universiteiten in de Verenigde Staten.

Volgens de onderzoekers is er een netwerk van minstens 43 kampen waarin meer dan 6000 Oekraïense kinderen verblijven en mogelijk gaat het om aanzienlijk meer locaties en kinderen. De onderzoekers van Yale stellen dat er sprake is van oorlogsmisdaden gepleegd door Rusland.

Oekraïne zegt al langer dat duizenden kinderen gedeporteerd worden naar Rusland. In december vorig jaar had het land het over ruim 12.000 Oekraïense minderjarigen. De Verenigde Naties kondigden half oktober aan onderzoek te gaan doen naar Russische mensenrechtenschendingen.

De Yale-onderzoekers hebben nu uitgezocht waar de kampen zijn en om hoeveel kinderen het gaat. De kampen zouden zijn gevestigd op het geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim en in Rusland zelf, tot aan de provincie Magadan, zo'n 6000 kilometer van de grens met Oekraïne.

Op 'zomerkamp'

Volgens het Public Health's Humanitarian Research Lab van Yale, dat op verzoek van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoek doet naar oorlogsmisdaden in Oekraïne, is er sprake van een grootschalig en systematisch netwerk. Tot in de hoogste kringen in Rusland zou worden besloten over de heropvoedingskampen.

Het rapport stelt dat het niet alleen om (vermeende) weeskinderen gaat, maar ook kinderen die onder het mom van een 'zomerkamp' naar Rusland gaan. Vaak, zo stellen de onderzoekers, hebben Oekraïense ouders door de oorlog geen andere keuze en worden ze gedwongen hun kinderen in te schrijven voor de kampen.

Het jongste kind dat de onderzoekers konden identificeren was vier maanden oud. Sommige kinderen zouden na hun verblijf in een kamp 'doorstromen' naar jeugdzorg of adoptieouders in Rusland.

In 10 procent van de kampen die de onderzoekers hebben gevonden, wordt een terugkeer volgens de ouders van de kinderen uitgesteld. In twee kampen is dat voor onbepaalde tijd en tasten ouders in het duister over de verblijfplaats van hun kind en hoe het ermee gaat.

Russische politieke heropvoeding

Volgens de onderzoekers is er in bijna 80 procent van de kampen sprake van politieke heropvoeding. Het doel daarvan zou zijn om kinderen de Russische geschiedenis, cultuur en maatschappij mee te geven.

In een reactie op het rapport zegt de Russische ambassade in de VS dat Rusland kinderen opneemt die als gevolg van de oorlog in Oekraïne hun thuis moeten ontvluchten.

"Wij hebben kennis genomen van de absurde verklaringen van de woordvoerder het ministerie van Buitenlandse Zaken die ons land beschuldigt van het 'gedwongen overbrengen en deportatie van Oekraïense kinderen' naar het Russisch grondgebied", schrijft de ambassade op zijn Telegram-kanaal.

Volgens Rusland zorgt het land juist voor de "bescherming van hun leven en welzijn". "Wij herinneren eraan dat Rusland kinderen accepteert die gedwongen waren te vluchten voor de beschietingen en wreedheden van de strijdkrachten van Oekraïne", aldus de Russische ambassade in de VS.