Opnames Rust hervat met Alec Baldwin, ondanks rechtszaak schietincident

Alec Baldwin gaat weer aan de slag als acteur en producent bij de film Rust, ruim een jaar na een fataal schietincident op de set. Baldwin schoot eind 2021 rondom de opnames met een wapen waarvan hij naar eigen zeggen dacht dat het ongeladen was. Hij raakte de cameravrouw Halyna Hutchins, die in het ziekenhuis bezweek aan haar verwondingen. Baldwin wordt vervolgd wegens dood door schuld.

De filmopnames werden na de dood van Hutchins stopgezet, maar worden in de lente hervat, schrijft E! News.

"Ook al is het bitterzoet, ik ben dankbaar dat een briljant en toegewijd nieuw productieteam zich samen met de voormalige cast en crew inzet om te voltooien wat Halyna en ik zijn begonnen", zegt regisseur Joel Souza in een verklaring.

"Met alles wat ik doe voor deze film wil ik Halyna's nalatenschap eren en haar trots maken. Het is een voorrecht om dit namens haar mogelijk te maken."

Vervolging dood door schuld

De officier van justitie in New Mexico liet eind januari weten dat er voldoende bewijs verzameld is om Baldwin en andere crewleden te vervolgen. Dood door schuld kan volgens de wetgeving in New Mexico worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 18 maanden en een boete van 5000 dollar.

Baldwin heeft altijd gezegd dat het overlijden van Hutchins hem niet kan worden verweten. De kogels hadden volgens hem nooit op de set mogen liggen. Ook zei hij dat hem was verteld dat het wapen veilig was voor gebruik.

De advocaten van Baldwin voeren daarnaast aan dat een wapenwet waar de officier van justitie de zaak aan heeft getoetst, nog niet bestond op het moment van de dodelijke schietpartij. Daarom moet de aanklacht over het overtreden van deze wapenwet volgens de advocaten verworpen worden.