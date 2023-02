'Israëlisch bedrijf zet duizenden nepaccounts in voor manipulatie verkiezingen'

Een Israëlisch bedrijf maakt zich schuldig aan het verspreiden van desinformatie en het beïnvloeden van verkiezingen. Dat concludeert een team van meer dan honderd journalisten uit verschillende landen na langdurig onderzoek. Onder andere de Britse krant The Guardian en de Duitse publieke omroep ZDF waren erbij betrokken. Voor het onderzoek gingen drie journalisten - twee Israëliërs en een Fransman - undercover bij het 'spookbedrijf' in Israël, dat nergens officieel geregistreerd staat. Ze deden zich voor als adviseurs van een zakenman die zogenaamd de verkiezingen in een Afrikaans land wilde manipuleren. De eigenaar van het bedrijf, Tal Hanan - hij noemt zichzelf 'Jorge' - zei tegen de journalisten dat zijn organisatie 33 presidentsverkiezingen heeft geprobeerd te beïnvloeden, waarvan in 27 gevallen "met succes". De onderzoekers konden niet verifiëren of deze bewering klopt en - zo ja - wat dat succes dan precies inhield. Wel staat volgens hen vast dat het bedrijf van Hanan zich in 2015 in het geheim bemoeide met de presidentsverkiezingen in Nigeria, samen met het in opspraak geraakte Amerikaanse databedrijf Cambridge Analytica. Foto van Nederlander gebruikt Het paradepaardje van Tal 'Jorge' Hanan is software waarmee zijn bedrijf naar eigen zeggen meer dan 30.000 nepprofielen op sociale media kan aanmaken. Met het programma kan hij in een paar muisklikken een online identiteit creëren, inclusief foto, naam, geboortedatum, e-mailadres en soms zelfs met een telefoonnummer, creditcard of Airbnb-account. De nepaccounts zijn actief op onder andere Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram en Instagram. Voor een van de fake Twitterprofielen met de gebruikersnaam Canaelan gebruikte het Israëlische bedrijf de foto van de Nederlander Tom van Rooijen.

Het account van Tom van Rooijen (l) en het nepaccount waarvoor zijn foto is gebruikt - Twitter

De Twitterbot Canaelan plaatst onder meer berichten van de BBC door. Zijn tijdlijn bevat ook tweets over Taylor Swift en de prijs van een KitKat. Maar volgens The Guardian was Canaelan vooral onderdeel van een campagne om de Britse privacywaakhond ICO in diskrediet te brengen. In een van zijn tweets laat het nepaccount zich negatief uit over die organisatie, net als veel andere bots van het bedrijf van Hanan. Onduidelijk is wie de opdrachtgever was en wat diegene met de campagne wilde bereiken.

Ik weet dat dit kan gebeuren en geef er zelfs les over, maar ook dan kun je zelf slachtoffer worden. Tom van Rooijen