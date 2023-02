Amnesty: 'WK clubs in Saudi-Arabië flagrante vorm van sportswashing'

De toewijzing van het WK voor clubs aan Saudi-Arabië heeft tot grote verontwaardiging geleid bij Amnesty International. Die stelt dat wereldvoetbal FIFA daarmee opnieuw heeft laten zien dat het zelfs zijn eigen mensenrechtenpolitiek minacht. De twintigste editie van het mondiale clubtoernooi is eind van dit jaar. Real Madrid veroverde afgelopen zaterdag in het Marokkaanse Rabat de wereldtitel van 2022. Dat dat pas in 2023 gebeurde, was het gevolg van het schuiven met het WK voor landen dat afgelopen jaar bij uitzondering in november en december gehouden werd. Dat is doorgaans de periode voor het clubtoernooi. 'FIFA minacht eigen beleid' Saudi-Arabië, waar kroonprins Mohammed bin Salman met harde hand regeert, krijgt uit de hele wereld veel kritiek vanwege het negeren van de mensenrechten. Amnesty wijst erop dat de vrijheid van meningsuiting er ernstig wordt beknot, er regelmatig executies en lijfstraffen worden uitgevoerd en dat vrouwen er veel minder rechten hebben dan mannen.

Frenkie de Jong neemt een hoekschop in het Koning Fahd Stadion in Riyad - Getty

Dat uitgerekend een land als Saudi-Arabië, dat overigens ook in de race is om het WK voetbal voor landenteams van 2030 te organiseren, een topevenement als het WK voor clubs in huis krijgt, is Amnesty een doorn in het oog. "De FIFA heeft weer eens de gruwelijke mensenrechtenbalans van een golfstaat genegeerd", aldus Stephen Cockburn namens de mensenrechtenorganisatie, die zich eerder ook al fel uitsprak tegen het WK voetbal in Qatar. "Daarmee minacht de bond ook het eigen mensenrechtenbeleid en is het medeplichtig aan een flagrante vorm van sportswashing." Sponsordeal WK voor vrouwen Met de term sportswashing verwijst Amnesty naar de poging van regimes om via het organiseren van grote sportevenementen het internationale imago op te vijzelen. Eerder deze maand werd bekend dat de FIFA een sponsorovereenkomst heeft gesloten met Visit Saudi, het toerismebureau van Saudi-Arabië, voor het WK voor vrouwen. Dat toernooi is van 20 juli tot 20 augustus in Australië en Nieuw-Zeeland. Ook die deal leidde tot woede. Vorige maand werd zowel de strijd om de Spaanse als die om de Italiaanse Supercup afgewerkt in het Koning Fahd Stadion in de Saudische hoofdstad Riyad.

