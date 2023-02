ASML slachtoffer van datadiefstal door ex-werknemer in China

Chipmachinebouwer ASML is bestolen door een voormalige medewerker in China. De werknemer heeft informatie meegenomen over technologie van het Veldhovense bedrijf, schijft ASML in het jaarverslag.

"Het incident heeft recent plaatsgevonden", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "Het onderzoek loopt nog, dus we kunnen nog niet echt in detail treden." ASML heeft het incident gemeld bij de autoriteiten in de Verenigde Staten en in Nederland.

Het moest ook in de VS gemeld worden omdat door de diefstal mogelijk ook Amerikaanse exportregels zijn overtreden. ASML is steeds meer onderdeel geworden van geopolitiek tussen de Verenigde Staten en China. Chips en chipmachines spelen hier een belangrijke rol in.

"Met onze unieke positie en de groeiende geopolitieke spanningen in de chipindustrie zien we toenemende veiligheidsrisico's", erkent het bedrijf. Denk daarbij aan: "gijzelsoftware en phishing-aanvallen om intellectueel eigendom te verkrijgen of de continuïteit van het bedrijf te ontregelen."

Extra vervelend

Volgens het bedrijf heeft het incident op het eerste gezicht geen invloed op de bedrijfsvoering. "Het is wel extra vervelend dat het komt door een eigen medewerker", zegt de woordvoerder.

In 2015 werd ASML ook al een keer bestolen door eigen werknemers, toen in Silicon Valley. De Amerikaanse en Chinese daders verkochten de informatie toen aan concurrent Xtal.

Er gingen destijds geruchten dat de Chinese overheid betrokken was bij de diefstal. Dat sprak ASML ferm tegen. Na onderzoek en een rechtszaak bleken daar ook geen aanwijzingen voor. "De voormalige werknemers en Xtal wilden zichzelf verrijken met de diefstal", concludeerde het bedrijf destijds.