Vier doden door orkaan Gabrielle, ook aardbeving in Nieuw-Zeeland

In Wellington schudde alles vanochtend enkele seconden lang flink, zegt een getuige tegen persbureau Reuters. Ook op het Zuidereiland was de beving te voelen.

Correspondent Nieuw-Zeeland Meike Wijers:

"Er is nog maar weinig bekend over de aardbeving van vanochtend. Deze had een kracht van ongeveer 6,1, wat vrij stevig is. Het was wel een diepe aardbeving, en vooralsnog lijkt de schade mee te vallen.

Door orkaan Gabrielle hebben zeker tienduizend mensen hun huis moeten verlaten. Het zal nog lang duren voor zij weer terug kunnen. Daarnaast is de schade aan infrastructuur enorm: bruggen en wegen zijn allemaal weggespoeld. Ook de scholen zijn voorlopig dicht. Het openbare leven zal nog een tijd ontregeld zijn.

Deskundigen zeggen dat Nieuw-Zeeland niet genoeg is voorbereid op dit soort natuurgeweld. Uit een onderzoek van een paar maanden geleden bleek bijvoorbeeld dat de zeespiegel enorm hard stijgt. Veel mensen in Nieuw-Zeeland wonen langs de kust, waar ze dus gevaar lopen. Hier is nu ook de meeste schade door de orkaan. De discussie over wat er met deze gemeenschappen moet gebeuren, was al langzaam op gang gekomen, maar zal door de overstromingen nu veel aandacht krijgen."