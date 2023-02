Visumaanvragen uit Turks aardbevingsgebied krijgen voorrang

Duitsland gaat visa verstrekken aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië met familie in Duitsland, zodat zij maximaal drie maanden bij hen kunnen verblijven, werd zaterdag bekend.

Ook heeft het ministerie nog niet besloten of de voorwaarden voor een visum worden versoepeld. Eén van die voorwaarden voor een visum voor 'kort verblijf' is bijvoorbeeld dat familieleden in Nederland garant staan voor dat verblijf, opvang en voor alle (medische) kosten.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei dit weekend nog dat hij eerst wilde kijken wat landen als België en Duitsland doen met visumaanvragen uit het rampgebied. Het gaat nu om voorrang bij de aanvraag. Wat dat in de praktijk precies betekent voor de behandelingstermijn is nog niet duidelijk.

Visumaanvragen van mensen uit het Turkse aardbevingsgebied die kort bij familie in Nederland willen verblijven, worden met voorrang behandeld, heeft Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Normaal duurt het weken tot maanden tot zo'n visumaanvraag is verwerkt. Het ministerie heeft enkele honderden aanvragen uit het gebied ontvangen.

Advocaat Bahattin Aydin krijgt dagelijks tientallen vragen van mensen die familie naar Nederland willen halen met een 'visum kort verblijf'. Hij denkt dat het belangrijk is dat Nederland de strenge voorwaarden voor zo'n visum deels versoepelt. "Het is nu heel lastig, omdat voor zo'n visum een vaste verblijfplaats en sociale binding in Turkije vereist is. Maar deze mensen zijn alles kwijt, ook hun huis en hun baan."

Miljoenen mensen zijn dakloos geraakt, leven op straat zonder eten of drinkwater. Een klein deel wordt opgevangen in tentenkampen. Veel slachtoffers zijn ook hun paspoort kwijt.

Ahmet Daskapan groeide op in Antakya, dat door de aardbeving zwaar is getroffen. Hij verloor tenminste tien familieleden bij de ramp. Ook hij zou het liefst de rest van de familie tijdelijk naar Nederland halen. "Ik wil helemaal geen steun van de Nederlandse regering. Ik betaal alles zelf en ik zorg voor onderdak. Ik wil alleen dat ze een visum kunnen krijgen. Als we Oekraïners kunnen opnemen, kan dat ook met Turken."

Ramp

Daskapan slaapt slecht en probeert contact te onderhouden met familieleden die de bevingen hebben overleefd, maar dat is moeilijk. "Ze kunnen nauwelijks praten, ze zijn zwaar getraumatiseerd. Het is echt heel ingrijpend als je bijvoorbeeld uit het puin bent bevrijd en vervolgens nergens kunt slapen en er geen eten en drinken is of een veilige plaats. Daar kunnen we ons hier helemaal geen voorstelling van maken. Dit is een ramp, erger kan het niet."

Voor een visumaanvraag met voorrang heeft de ambassade in Ankara het telefoonnummer van de aanvrager nodig. Dat kunnen mensen mailen, zegt een woordvoerder van het ministerie. Voor Syriërs is er nog geen voorrang bij de visumaanvragen.