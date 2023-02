Recordwinst voor Ahold Delhaize ondanks inflatie

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft vorig jaar 2,5 miljard euro winst geboekt. Met een winststijging van 13 procent schreef Albert Heijns moederbedrijf de hoogste nettowinst bij in zeker tien jaar tijd. Vooral in de Verenigde Staten verkocht het bedrijf veel producten.

Ahold zegt ondanks de winst ook last te hebben gehad van de inflatie. De gestegen productprijzen kon het naar eigen zeggen in Europa niet helemaal doorrekenen aan klanten, waardoor de marges bijvoorbeeld in het laatste kwartaal afnamen. In de Verenigde Staten was dat anders en gingen de winstmarges juist omhoog.

De hoogste baas Frans Muller nuanceert de hoge winst. "Het is een relatief hoog cijfer in de historie, maar het is een cijfer wat inclusief wisselkoerseffecten is. Zonder dat effect is de winst 3,5 procent omhooggegaan en dat ziet er toch weer anders uit."

Ahold haalt twee derde van zijn omzet uit de VS. Door de hoge dollarkoers is het geld dat daar verdiend wordt in euro's uitgedrukt een stuk hoger.

Lagere prijzen

Muller verwacht dat er dit jaar een einde komt aan de hogere prijzen in de supermarkten, en dat ze wellicht zelfs kunnen dalen. Het bedrijf onderhandelt daarover met producenten.

"Graan en zonnebloem zijn in prijs aan het dalen, ook energie. Met leveranciers hebben we afgesproken dat als grondstofprijzen dalen ook hun prijzen naar beneden gaan. Ook voor klanten moet de inflatie naar beneden en daar werken we in onze onderhandelingen aan."

Rustiger in webwinkel

Dochterbedrijf bol.com leverde wat in. In het vierde kwartaal in 2021 groeide de webwinkel nog met 7,8 procent - in die maand was er nog een lockdown -, maar in hetzelfde kwartaal in 2022 werd een krimp van bijna 3 procent gerapporteerd. Eerder maakte bol.com al bekend dat er daarom 300 banen verdwijnen.

De beursgang die in de tweede helft van dit jaar voor de webwinkel op de planning stond, werd afgelopen zomer afgeblazen. De marktomstandigheden zijn volgens het moederbedrijf niet goed genoeg.

Bij dochteronderneming Gall & Gall werd eerder dit jaar meerdere keren gestaakt voor een loonsverhoging. In mei kwamen Ahold en vakbond FNV eruit en ontvingen de werknemers een loonsverhoging van 4,5 procent.