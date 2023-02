Nederlandse vrouw na dna-match opgepakt voor moord in Bonn

Een 34-jarige vrouw uit de omgeving van Utrecht is opgepakt in verband met de moord op een man in Duitsland, ruim vijf jaar geleden. Dat meldt RTV Utrecht.

De moord werd gepleegd in de Duitse stad Bonn in november 2017. Het slachtoffer, een 42-jarige Duitser, werd door familieleden gevonden.

Bij rechercheonderzoek werden dna-sporen van de Nederlandse vrouw gevonden. De verdachte heeft toegegeven dat zij ruzie had met het slachtoffer.

Ze zit sinds vorige week vast. Duitsland heeft om haar uitlevering gevraagd.