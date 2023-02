Drie op zee geredde Australische 'vissers' verdacht van drugssmokkel

De ontdekking van een pakket cocaïne, zes dagen later op een strand in hetzelfde gebied, wekte argwaan bij de autoriteiten. De volgende dag werd een gekapseisde speedboot gevonden met nog acht pakketten van elk zo'n 40 kilo cocaïne aan boord.

In Australië is de politie op zoek naar drie mannen die begin februari op zee zijn gered. De drie Australiërs werden zo'n 17 kilometer buiten de kust van West-Australië gevonden terwijl ze zich vasthielden aan een drijvende koelbox.

Volgens de federale politie in Australië zijn de drie geredde mannen betrokken bij het drugstransport. De politie roept ze op om zich te melden. Het gaat om twee mannen van 49 en 45 jaar uit West-Australië en een 36-jarige man uit het Noordelijk Territorium.

Geprezen

Na hun redding werden de mannen nog geprezen om hun uithoudingsvermogen en het dragen van een reddingsvest. Eerder meldde de politie dat de mannen op zee aan het vissen waren. Maar omdat hun verhalen over wat er daarna gebeurde niet overeenkwamen, lichtte de politie in West-Australië de federale politie in.

Uit politieonderzoek bleek vervolgens dat een van de mannen de eigenaar van de gevonden boot vol drugs is. Volgens de federale politie zijn de drugspakketten uit het water opgepikt en in de speedboot geladen. Het is nog niet duidelijk wat de bestemming van de drugs was.