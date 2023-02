Heineken verkoopt meer ondanks hogere prijzen; bier dit jaar opnieuw duurder

Het afgelopen jaar heeft Heineken de prijzen van zijn bieren verschillende keren verhoogd, vanwege de hogere grondstof- en productiekosten. Het bedrijf voert de hogere kosten vrijwel een op een door in de prijzen van de bieren. Volgens CBS-cijfers is bier in een jaar tijd 10 procent duurder geworden.

Heineken is een van de grootste brouwers ter wereld en verkoopt wereldwijd meer dan 300 merken. Verreweg het belangrijkste biermerk is Heineken, andere grote merken zijn Tiger, Amstel, Desperados en Birra Moretti. Europa en Noord- en Zuid-Amerika zijn de belangrijkste afzetmarkten.

De winstmarge op het bier dat afgelopen jaar werd verkocht is vrijwel gelijk gebleven. Onderaan de streep bleef er een winst over van 2,7 miljard euro. Dat is weliswaar 19 procent minder dan een jaar eerder, maar dat jaar was er een eenmalige meevaller van ruim een miljard.

Corona

Heineken had het tijdens het begin van de coronacrisis nog lastig. In 2020 werd er verlies geleden, mede doordat cafés wereldwijd gesloten waren vanwege lockdowns. Inmiddels is de bierverkoop hersteld en worden er meer liters verkocht dan in 2019, het jaar vóór corona.

Vooral in Azië stegen de verkoopcijfers. In Europa werd er 4,6 procent meer bier verkocht.