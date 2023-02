Wekdienst 15/2: landelijke actiedag Giro555 • Donny M. voor de rechter in Maastricht

Wat heb je gemist?

Vier Nederlanders zitten vast voor een plofkraak in Duitsland, vorige week. Enkele uren na de plofkraak werden zij bij de grens aangehouden, is nu bekendgemaakt.

De mannen van tussen de 21 en 24 jaar worden ervan verdacht dat zij een geldautomaat hebben opgeblazen in een winkelcentrum in Mülheim, tussen Duisburg en Essen. In hun auto werd contant geld gevonden, dat besmeurd was met een kleurstof.

Duitsland wordt geteisterd door plofkraken, veelal uitgevoerd door Nederlandse daders. Alleen al vorig jaar waren het er 496, ruim honderd meer dan het jaar ervoor.

Ander nieuws uit de nacht:

Vissersboot zinkt voor Engeland, bemanning uit Urk gered: het schip voer volgens de website The Fishing Daily op een rots in de buurt van Land's End, het meest westelijke punt van Engeland.

Bolsonaro kondigt terugkeer naar Brazilië aan: de Braziliaanse oud-president zegt tegen The Wall Street Journal dat hij teruggaat om de oppositie tegen de linkse president Lula aan te voeren.

Spitsrijders hebben meeste vertraging in Rotterdam: mensen staan in het woon-werkverkeer in Rotterdam 42 uur per jaar vast, blijkt uit de jaarlijkse Traffic Index van navigatie-aanbieder TomTom.

En dan nog even dit:

De eerste groep van zo'n dertig Nederlandse artsen en verpleegkundigen is terug uit Turkije. Afgelopen vrijdag vertrokken ze naar het aardbevingsgebied om in ziekenhuizen te helpen met medische zorg. Met een dubbel gevoel zijn ze nu terug in Nederland.