Ervaringsdeskundige Helder over Ihattaren: 'Hij kan zichzelf nu nog niet veranderen'

Voetballers gaan na afloop van hun carrière wel vaker onderuit, maar Mohamed Ihattaren slaat aan het begin van zijn loopbaan meerdere keren over de kop. "Hij zit niet in de fase dat hij geholpen kan worden", zegt Glenn Helder, de ex-voetballer die privé de verkeerde keuzes maakte en zich deels herkent in wat Ihattaren nu overkomt.

"Al is het voor hem nu erger, de druk is hoger en sociale media zetten al je daden in de spotlights. Als er in mijn tijd een smartphone had bestaan, zat ik nu nog in de bak...", zegt hij met een knipoog.

Ihattaren is een van de grootste talenten die het Nederlandse voetbal de afgelopen tien jaar heeft voortgebracht. Helder was dat in de jaren negentig bij Vitesse. Tot zijn gokverslaving aan het licht kwam, en hij uiteindelijk van Arsenal en Oranje in de gevangenis belandde, vanwege bedreiging, mishandeling en vuurwapenbezit.

Zondag werd Ihattaren aangehouden in Amsterdam na een conflict in de relationele sfeer. De politie laat weten dat de 21-jarige arrestant inmiddels weer is vrijgelaten, zonder Ihattaren bij naam te noemen. Hij geldt nog wel als verdachte.

In november werd hij ook al aangehouden vanwege een bedreiging. Het is de grote vraag of hij na de recente ontwikkelingen zijn profbestaan bij Juventus kan voortzetten.

Wel willen, niet kunnen

Het verhaal van Helder is er eentje van zelfdestructie en onmacht, een schreeuw om hulp. Niemand kon hem helpen, zegt hij zelf.

"Het is alsof je van iemand die in een dictee tien keer dezelfde spelfout maakt, verwacht dat hij die de elfde keer niet meer maakt. Als je het niet kan, verander je het niet. Bovendien was ik stronteigenwijs."