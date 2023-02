Krajicek stoeit met speelschema: tennissers willen extra rust en voetbal kijken

Het samenstellen van een dagschema bezorgt menig tennistoernooi hoofdbrekens. De ene speler wil extra rust, de ander wil graag eerst een dubbelwedstrijd spelen en weer een ander wil niets van de Champions League missen. We nemen bij het ABN Amro Open in Rotterdam een kijkje hoe deze complexe puzzel in elkaar zit. Het is dinsdagmiddag rond 17.00 uur als Alexander Zverev en zijn coach Sergi Bruguera de kamer van de toernooiorganisatie in Ahoy binnenlopen. "Weet je al wanneer ik mijn tweede ronde moet spelen?", vraagt de Duitser aan directeur Richard Krajicek. Twee versies Krajicek toont Zverev twee versies van het dagprogramma van woensdag. Dat is ogenschijnlijk niet helemaal naar wens van de Duitser. Hij wil graag weer meer rust richting zijn volgende partij. Krajicek neemt de tennisser en diens coach even apart en komt later weer terug. Tien minuten later wordt er opnieuw geklopt. Dit keer zijn het Kristof Vliegen en Bas van Bentum, respectievelijk de coach en conditietrainer van Tallon Griekspoor. Vliegen legt de wensen van de Nederlander, toevalligerwijs de aankomende tegenstander van Zverev, bij Krajicek neer. Griekspoor kan ook wel wat rust gebruiken vanwege zijn enkelblessure. Maar er is volgens zijn coach nog een belangrijke factor: het tijdstip van de partij bepaalt het moment waarop Griekspoor zijn rackets laat bespannen. Dat wil hij het liefst een dag van tevoren laten doen en dus zou donderdag de ideale speeldag zijn.

Hij is in Rotterdam in de eerste ronde te sterk voor de Zweed Mikael Ymer (ATP-72). Het wordt 7-6 (6), 7-5. - NOS

Uiteindelijk gaat de organisatie niet mee in de wensen van Griekspoor en Zverev, want de twee treffen elkaar al op woensdagavond op het centre court. En dus niet op donderdag. De reden hiervoor is niet eenduidig, want de organisatie heeft met diverse belangen te maken. Elke dag kijkt Krajicek met de supervisor van de ATP naar de planning en wordt alle input naast elkaar gelegd. Denkwerk Het denkwerk voor het dagschema begint eigenlijk al nadat de loting van het hoofdtoernooi bekend is gemaakt. Wie gaat er op maandag, dinsdag of woensdag spelen? De organisatie werkt daarvoor een lijst af. Er wordt eerst gekeken naar spelers die bij een ander toernooi nog het finaleweekend voor de boeg hebben. Zij worden uit de wind gehouden. Ook houdt de organisatie rekening met pijntjes bij spelers, verre reizen of spelers die al twee partijen in het kwalificatietoernooi hebben gespeeld.

Alexander Zverev - ANP

Daarnaast is er een praktische kant. Welke spelers doen naast het enkelspel ook mee aan het dubbelspel? En zodra een speler 's avonds in actie komt, moet hij in verband met de hersteltijd de volgende dag ook weer in de avond spelen. En nog iets waarnaar wordt gekeken: zit er voor een speler niet te veel tijd tussen twee partijen? Een tennisser die op maandagochtend geprogrammeerd staat, speelt dan hoogstwaarschijnlijk niet zijn volgende partij pas op donderdagavond. Maar ook het toernooi heeft vanzelfsprekend een grote stem: de organisatie moet ook denken aan het belang van de fans, die zijn immers de levensader van een evenement. En dan zijn er nog de (internationale) zendgemachtigden waaraan moet worden gedacht. In het geval van het ABN Amro Open zijn de NOS en Ziggo Sport de rechtenhouders in Nederland, terwijl de ATP ook zijn mondiale uitzendplatform (de zogeheten World Feed die in 178 landen te zien is) moet bedienen.

NOS-livestreams ABN Amro Open woensdag 11.00 uur: Tim van Rijthoven - Maxime Cressy (eerste ronde) Omstreeks 15.00 uur: Botic van de Zandschulp - Quentin Halys (eerste ronde) 19.30 uur: Andrej Roeblev (2) - Alex De Minaur (eerste ronde) Gevolgd door: Alexander Zverev (8) - Tallon Griekspoor (tweede ronde)