Actiedag Giro 555 in heel Nederland, tussenstand nu 28,6 miljoen euro

In Beeld & Geluid in Hilversum is de landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië vanochtend vroeg van start gegaan. Het startsein werd om 5.55 uur gegeven, verwijzend naar Giro555. Rond die tijd stond de teller van de hulpactie op 28,6 miljoen euro. Maandag was dat nog bijna 25 miljoen. Het kabinet maakt 10 miljoen euro extra vrij voor hulp aan de aardbevingsslachtoffers. Dat heeft minister Liesje Schreinemacher vanochtend bekendgemaakt in het tv-programma Goedemorgen Nederland (WNL). "Ik hoop echt dat de mensen thuis die iets kunnen missen, ook een bijdrage leveren aan die mooie actiedag vandaag. Want die hulp is echt heel hard nodig", zei Schreinemacher. Deze 10 miljoen euro voor Giro555 komt bovenop de 10 miljoen euro die het kabinet vorige week toezegde voor noodhulp in Syrië. Woordvoerder van de hulporganisaties Michiel Servaes legt uit waarom er veel geld nodig is:

De landelijke Giro 555 actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië is begonnen. Vanuit het Museum voor Beeld en Geluid in Hilversum, wordt geld op gehaald voor noodhulp en wederopbouw in het rampgebied. - NOS

Wie zit achter Giro555? Het speciale rekeningnummer is een initiatief van elf samenwerkende hulporganisaties: Care, Cordaid, Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, Unicef Nederland en World Vision. Negen van de elf goede doelen die deel uitmaken van de Samenwerkende Hulporganisaties krijgen een percentage van de opbrengst dat vooraf is vastgesteld. Omdat Plan International en Terre des Hommes niet in het rampgebied werken, zien zij af van het geld van deze actie. Artsen zonder Grenzen (AzG) trok zich in 2006 terug uit de Samenwerkende Hulporganisaties, onder meer vanwege de voorwaarde dat de ramp in het nieuws is voordat er een Giro555-actoe op touw wordt gezet. De organisatie is wel actief in Turkije en Syrië en vraagt ook om donaties.

De landelijke actiedag is georganiseerd door de elf Samenwerkende Hulporganisaties. Het gebouw van Beeld & Geluid is het kloppend hart van de inzamelingsactie. Daar worden de hele dag radio- en tv-programma's gemaakt en zit een belpanel klaar met bekende Nederlanders om donaties aan te nemen. Ook vertegenwoordigers van de Turkse en Syrische gemeenschap helpen mee. In Nederland zijn vandaag talloze kleine en grote initiatieven om geld op te halen. Onder meer scholen hebben activiteiten georganiseerd en ook veel bedrijven hebben acties. Vanaf 20.30 uur is er op NPO 1 een live-uitzending van de NPO, RTL en Talpa. De bekendmaking van de voorlopige eindstand is aan het einde van de dag te zien op zowel NPO 1, RTL 4 als SBS6.

Het is nu negen dagen geleden dat Turkije en Syrië werden getroffen door zware aardbevingen. Het dodental is opgelopen tot meer dan 40.000. Veel reddingsteams zijn inmiddels gestopt met het zoeken naar overlevenden. Toch werden gisteren nog meerdere mensen levend onder het puin vandaan gehaald, onder wie een vrouw van 77. Miljoenen mensen in het rampgebied zijn getroffen door de aardbevingen. De opbrengst van Giro555 wordt onder meer gebruikt voor onderdak, medische hulp, eten, drinken en hulpgoederen als medicijnen, warme kleding en dekens. Hoe het achter de schermen gaat, zie je in deze video: